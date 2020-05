ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ ਛੇ ਕਾਬੂ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ ਛੇ ਕਾਬੂ Posted On May - 21 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਨਸਾ, 20 ਮਈ

ਮਾਨਸਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ), 15 ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ, 33 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲੀਸ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ) ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਟਿਕਲੂ ਵਾਸੀ ਸੇਖੂਵਾਸ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ) ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰੰਘੜਿਆਲ ਪਾਸੋਂ 15 ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ ਅਤੇ 10 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ 9 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਈਦੇਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 7 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ,ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਕੋਲੋਂ 7 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਚਾਕੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੇਟੀਆਂ ਸੌਫ਼ੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਲੋਂ 9 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੇ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 5 ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 14 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨੰਦੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 8 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੰਦੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 200 ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 40 ਲਿਟਰ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 18 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਣੇ ਛੇ ਕਾਬੂ

Both comments and pings are currently closed.