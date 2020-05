ਦੋਰਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀਲ Posted On May - 1 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ

ਦੋਰਾਹਾ, 1 ਮਈ

ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਦੋਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੋਰਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ।

