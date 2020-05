ਦੇਹ ਵਪਾਰ: ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਦੇਹ ਵਪਾਰ: ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ Posted On May - 15 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 15 ਮਈ

ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਦਈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਾਸੀ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

