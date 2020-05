ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪੀ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.58 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪੀ Posted On May - 29 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 6,566 ਸੱਜਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,58,333 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 194 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4531 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 86,110 ਹਨ ਜਦਕਿ 67,691 ਵਿਅਕਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 42.75 ਫੀਸਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ 194 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 105 ਮੌਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 23 ਗੁਜਰਾਤ, 15 ਦਿੱਲੀ, 12 ਯੂਪੀ, 8 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 6-6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 3-3, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 2-2 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ’ਚ 1-1 ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1897 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ (938), ਦਿੱਲੀ (316), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (289) ਤੇ ਯੂਪੀ (182) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 40, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 18 ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੁੱਲ 56,948 ਮਰੀਜ਼, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ 18,545, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 16281, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 15195, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 7703, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 7261 ਤੇ ਯੂਪੀ ’ਚ 6991 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2098, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 1921, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 1381, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 279, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 273 ਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 53 ਕੇਸ ਹਨ।

-ਪੀਟੀਆਈ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।

-ਪੀਟੀਆਈ

