ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ Posted On May - 27 - 2020 ਪਵਨ ਗੋਇਲ

ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, 26 ਮਈ

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਡ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤਕਰਮੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰੰਗੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

