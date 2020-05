ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ Posted On May - 12 - 2020 ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ

ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 7233 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਅਪਰੈਲ 2020 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ 1069 ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ 7233 ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 310 ਲੋਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਕ 2129 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 73 ਲੋਕ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ 10 ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 13 ਦਿਨ ਤਕ ਪੱੁਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 100 ਸੀਲਬੰਦ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੜਕੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ 67152 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

