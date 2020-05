ਦਿੱਲੀ ਨੋਇਡਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ Posted On May - 18 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਈ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੋਇਡਾ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ।

