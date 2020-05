ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ 122 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ Posted On May - 2 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 122 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

