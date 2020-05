ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ

ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ Posted On May - 3 - 2020 ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰੀ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 2 ਮਈ

ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੋੜੀ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਮਨ ਦੇਵ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖ- ਰੇਖ ’ਚ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 125 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

