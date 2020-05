ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ Posted On May - 7 - 2020 ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 156 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 84 ਸੀਟਾਂ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 34 ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਬਾਲਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।

