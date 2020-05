ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ Posted On May - 13 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 13 ਮਈ

ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂਦੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਲਘਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ‘ਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਘਰ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੇਂਦ ਕੰਧ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣੀਆਂ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੇਂਦ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਭ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

