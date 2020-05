ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ; ਆਬਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ Posted On May - 15 - 2020 ਸਰਬੱਤ ਸਿੰਘ

ਨਡਾਲਾ, 15 ਮਈ

ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਅ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਢਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਡੀਸੀ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਸੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਉੱਚਾ ਕੰਢਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਬਾਦੀ ਵੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਮੀਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਸੀਅਨ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੰਡ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ 150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ; ਆਬਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ

Both comments and pings are currently closed.