ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਰਗਲਾਈ Posted On May - 31 - 2020 ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 31 ਮਈ

ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚੳ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਗਾਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਤੀ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੀਠਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 363,366,120 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਬ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੀਠਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ।

