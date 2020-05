ਤਿੰਨ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ Posted On May - 30 - 2020 ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, 29 ਮਈ

ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਝਬਾਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕੋਰੀਅਰ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਬਾਲ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਠ ਰੁਪਏ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕੋਰੀਅਰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੀਅਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਝਬਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾ ਇੱਕਠੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਕੋਰੀਅਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਤਿੰਨ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਫ਼ੀਸ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ

Both comments and pings are currently closed.