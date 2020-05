ਤਾਲਾਬੰਦੀ: ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ Posted On May - 31 - 2020 ‘ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਲਾਗੂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, 31 ਮਈ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ’ਚ ਭਲਕ ਤੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਬਿਗਨ ਅਗੇਨ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ’ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਪਲਾਨੀਸਵਾਮੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਜੰਮੂ: ਜੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਟੀ ’ਚ ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਟੀ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Ticker, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਤਾਲਾਬੰਦੀ: ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ

Both comments and pings are currently closed.