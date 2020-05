ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ Posted On May - 25 - 2020 ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ’ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬਨਾਮ ਦਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਦੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੇਟ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 50 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗਿਓਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ 22 ਪਿੰਡ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਚੋਂ, ਝਨੇੜੀ, ਤੋਲੇਵਾਲ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਲੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰੱਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਚੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਏ ਸਨ। 33 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਧੰਦੀਵਾਲ, ਮੂਲੇਵਾਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਨੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

