ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ Posted On May - 12 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 11 ਮਈ

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਗਸਤ 1991 ’ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ‘ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ’ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਾਂਡ ’ਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ Comments Off on ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

Both comments and pings are currently closed.