ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ Posted On May - 29 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਮਈ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

