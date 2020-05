ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ Posted On May - 19 - 2020 ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ

ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, 18 ਮਈ

ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ 47 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੋਸ ਹਫ਼ਤੇ’ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬੰਧਤ ਡੀਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਖ਼ੁਰਦ, ਬਾਲਪੁਰ, ਜੱਲ੍ਹਾ, ਵੜੈਚਾਂ, ਮਛਰਾਏ ਖ਼ੁਰਦ, ਤੂਰਾਂ, ਬੈਣਾਂ ਬੁਲੰਦ, ਚੌਰਵਾਲਾ, ਆਦਮਪੁਰ, ਭੱਟੋਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਕਲੋਨੀ ਅਮਲੋਹ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

