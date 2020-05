ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਹੈਪੀ ਬਰਥ ਡੇਅ’

ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ‘ਹੈਪੀ ਬਰਥ ਡੇਅ’ Posted On May - 1 - 2020 ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ

ਬਟਾਲਾ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੋਅਬਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਉਕਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਉਕਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥ ਡੇਅ ਬੇਟਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕਿ ਉਕਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

