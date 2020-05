ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤ

ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤ Posted On May - 22 - 2020 ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ

ਬਟਾਲਾ, 21 ਮਈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬੱਲ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘਮ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬੇਹੁਦਰੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਹੁਦਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬੀਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਘਟਨਾ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਵਨ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨਾਲ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਆਪਣੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪੰਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਉਪਿੰਜਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

