ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ

ਜਲੰਧਰ/ ਕਪੂਰਥਲਾ, 10 ਮਈ

ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 43 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨੈਗਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੀਏਪੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀਟੀਯੂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

