ਡਾਕੀਆ ਹੁਣ ਇੱਕਲੀ ਡਾਕ ਨਹੀਂ, ਅੰਬ ਤੇ ਲੀਚੀ ਵੀ ਲਿਆਏਗਾ Posted On May - 28 - 2020 ਪਟਨਾ, 28 ਮਈ

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ ਜਰਦਾਲੂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਡਾਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਬ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ “ਸ਼ਾਹੀ ਲੀਚੀ” ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੇ “ਜ਼ਰਦਾਲੂ ਅੰਬ” ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਾਹੀ ਲੀਚੀ ਲਈ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਰਦਾਲੂ ਅੰਬਾਂ ਲਈ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਕਿਲੋ ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਕਿਲੋ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

