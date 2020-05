ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ

ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ Posted On May - 22 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਤਕੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 13 ਗਰੁੱਪਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 17 ਗਰੁੱਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਬਾਓ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

