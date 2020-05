ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ 2 ਮੌਤਾਂ; 3 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ Posted On May - 17 - 2020 ਬੀਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰੀ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 17 ਮਈ

ਸੁਨਾਮ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠਾ ਨੰਨਹੇੜਾ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੀਤਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡੋਂ ਰੂੜੀ ਖੇਤ ਲਈ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੇਹ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਖੇਤ ’ਚ ਲਾਹਕੇ ਪਿੰਡ ਨੇੜਿਉਂ ਲੰਘਦੀ ਡਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਲਟੇ।

