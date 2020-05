ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ Posted On May - 6 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਮਈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ 276 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਅਸ਼ਰਫ ਬਿਲਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਹੀਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

