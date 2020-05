ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ Posted On May - 20 - 2020 ਜੰਮੂ, 18 ਮਈ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਤਸਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਵਾਸੀ, ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੌਮੀਸਾਈਲ (ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ) ਮਿਲੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰੋਹਿਤ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਟੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ- 19 ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਐੱਨ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

