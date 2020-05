ਜੌਹਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ Posted On May - 8 - 2020 ਲੰਡਨ, 7 ਮਈ

ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਪਿਛਲੇ 250 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਰਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਮੈਰੀਨਾ ਵ੍ਹੀਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 55 ਸਾਲਾ ਬੋਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਕੈਰੀ ਸਿੰਮਡਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਮਡਜ਼ (32) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

-ਪੀਟੀਆਈ

