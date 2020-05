ਜੈਪੁਰ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪਿਆ Posted On May - 26 - 2020 ਹੈਦਰਾਬਾਦ, 26 ਮਈ

ਏਅਰਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੈਪੁਰ-ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 70 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਏਅਰਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਡਾਣ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਅਰਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਲੇ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ। -ਪੀਟੀਆਈ

