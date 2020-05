ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਠੇਕੇ Posted On May - 24 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 66 ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 33 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਂ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਲ-7 ਤੇ ਐਲ-9 ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਨਾ ਫ਼ੀਸ ਜੋ ਕੀਮਤ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਾਰਡ ਵੀ ਠੇਕਿਆਂ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਮਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 150 ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਸੈੱਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਾਮਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 110 ਕਰੋੜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਮਈ ਤੱਕ 55 ਕਰੋੜ, 15 ਮਈ ਤੱਕ 70 ਕਰੋੜ ਤੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ 110 ਕਰੋੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।

