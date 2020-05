ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ; ਮੁਟਿਆਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ Posted On May - 31 - 2020 ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ

ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਰਦੂਲੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਲੜਕੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਦੂਲੇਵਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਖੇਤ ਦੀ ਵੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇਫਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਕੌਰ (24) ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Ticker, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ

