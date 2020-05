ਜਲੰਧਰ ’ਚ 5 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ Posted On May - 5 - 2020 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 5 ਮਈ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਜ 5 ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਮਰੀਜ਼ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 140 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 4 ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

