ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 7 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ Posted On May - 9 - 2020 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 9 ਮਈ

ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱਜ 7 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Ticker, ਪੰਜਾਬ, ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ

