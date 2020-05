ਛੱਪੜ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ Posted On May - 12 - 2020 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ

ਡੱਬਵਾਲੀ, 12 ਮਈ

ਪਿੰਡ ਸਕਤਾਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ’ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਪੜ ’ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਛੱਪਡ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੱਪੜ ’ਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (19) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਚੌਟਾਲਾ ਚੌਕੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 174 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।

