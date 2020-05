ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ Posted On May - 30 - 2020 ਰਾਏਪੁਰ, 30 ਮਈ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ (ਸੀਏਐੱਫ) ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘਟਨਾ ’ਚ ਦੋ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਏਐੱਫ ਦੀ 9ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਕੁਮੇਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਬਿੰਦੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹੂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਲੱਛੂਰਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਮੇਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ

Both comments and pings are currently closed.