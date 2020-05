ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ Posted On May - 30 - 2020 ਧਰਮਪਾਲ

ਕਵਿਤਾ ਘਈ ਦਾ ਫਿਟਨੈੱਸ ਮੰਤਰ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਣਿਮਾ’ ਵਿਚ ਸੋਨੀ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਘਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦੇ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਡਾਈਟ ਟਿਪਸ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੰਚ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੋਗ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜੁੰਬਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਵੇਗਾ।’’ ਬਲਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤਜਰਬਾ ਸੋਨੀ ਸਬ ‘ਕੁਛ ਸਮਾਇਲਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ…ਵਿਦ ਆਲੀਆ’ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ 12-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਸਪਾਟ ਦਾਦਾ ਵੀ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ’ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਟ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਕਲੋਜ ਸ਼ਾਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਡ ਸ਼ਾਟ, ਪਰ ਘਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ੌਰਟਸ ਹੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ ਸ਼ਾਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਘਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਟਰ’ਜ਼ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਅ ਡਾਂਸ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪੌਰਾਣਿਕ ਸ਼ੋਅ ‘ਵਿਘਨਹਰਤਾ ਗਣੇਸ਼’ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ, ਟੈਪ ਡਾਂਸ, ਲੋਕਿੰਗ, ਪੋਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਲਈ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਂਸ ਉਸਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।’’

