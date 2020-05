ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ Posted On May - 16 - 2020 ਧਰਮਪਾਲ

ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਟੀਵੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਰਡਨਿੰਗ, ਲੇਖਣੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ‘ਏਕ ਦੂਜੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ 2’ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੁਮਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬੈਠਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਰੁੱਝੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਰੁਪਾਲੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸਟਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਰਸਿਜ ਸਾਰਾਬਾਈ’ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਅ’ਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਸਰਾਹਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੋਨਿਸ਼ਾ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਪਾਲੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਅਭਿਨੈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੋਨਿਸ਼ਾ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੁਪਾਲੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੋਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨਜ਼ਾਕਤ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘‘ਸਾਰਾਭਾਈ ਵਰਸਿਜ ਸਾਰਾਭਾਈ’ ਸ਼ੋਅ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੈੱਟ ’ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪੰਚਿੰਗ ਬੈਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਮੋਨਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟਾਰ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਰੁਦਰਾਂਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਨਿਸ਼ਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹਾਂ।’’ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਅਵਤਾਰ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਪਰਮਾਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁੱਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ‘ਪਰਮਾਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ’ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਨਿਰਣਿਆ ਸਮਾਧਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਰਣਿਆ ਸਮਾਧਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’’

ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ

