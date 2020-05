ਛੋਟਾ ਪਰਦਾ Posted On May - 9 - 2020 ਧਰਮਪਾਲ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ‘ਨਵਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ’

‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਨਵਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਗਹਿਰੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਨਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਰੰਗਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੰਗ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚੰਗਾ ਚਿਤਰਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਨਵਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ‘ਸਾਵਧਾਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ

ਸਟਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ੋਅ ‘ਸਾਵਧਾਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਂਕਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਚੈਨਲ ਨੇ ‘ਸਾਵਧਾਨ ਇੰਡੀਆ ਐੱਫਆਈਆਰ’ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਜਕਤਾ ਭੌਸਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਸੋਨੀ ਸਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮਾ’ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਭ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੌਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਵਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਝਾਰਖੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਨਮਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ‘ਤੇਨਾਲੀ ਰਾਮਾ’ ਵਿਚ ਰਾਮਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’

