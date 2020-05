ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ Posted On May - 3 - 2020 ਗਾਰੀ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੀਂਟਕਾ ਸੀ ਉਂਜ ਬੜਾ ਛੋਹਲਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ। ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸਉਲਾ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਰਖੀ

ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-15

ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੋ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਅਲੀ ਦੀ ਵਸੀ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ-ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜਿਉਂ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆ ਲੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਨੇੜੇ ਸਾਕ-ਸਕੀਰੀ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈ। ਬਸ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਸ ਤੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚ ਛੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਭਗਤਾ, ਜਗਤਾ, ਮੀਤੋ ਤੇ ਧੰਨਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਪਜ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਉਪਜ। ਆਪਾਂ ਕਿਰਪੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਗਾਰੀ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੀਂਟਕਾ ਸੀ ਉਂਜ ਬੜਾ ਛੋਹਲਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ। ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸਉਲਾ ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੀ। ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦੇ ਵਧੰਤ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਰੀ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,

‘‘ਪੰਚੈਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਬਈ, ਓਸ ਪਿੰਡ ਸਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਜੂ… ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਆ… ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਸਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਕ ਆਉਂਦਾ… ਗੋਤ ਸਿੱਧੇ ਪੈਂਦੇ ਆ… ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ… ਕਿਤੇ ਫੇ ਨਾ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇ…’’

ਇਉਂ ਗਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।

ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਥਾਲ ਮੰਜੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ-ਭਾਰੇ ਹੋ, ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆ ਭਲਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਵੱਲ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ‘‘ਪੰਚੈਤੇ, ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਚੀ ਨਈਂ… ਸਾਕ-ਸਕੀਰੀ ਤਾਂ ਐਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬੈਠੀ ਆ… ਕੋਈ ਈ ਪਿੰਡ ਹੋਊ ਜਿੱਥੇ ਸਕੀਰੀ ਦੀ ਤੰਦ ਨਾ ਜੁੜਦੀ ਹੋਵੇ… ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਈ ਨਾ…’’

‘‘ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ… ਖੁਸ਼ੀਆ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ,’’ ਸਾਈਂ ਦੀ ਸੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ।

ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤਾ ਬੋਲ ਪਿਆ, ‘‘ਬਈ ਗਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਣਤ ਬਣਨ ਨੀ ਦੇਣੀ…’’ ਬਾਬੇ ਬਸੰਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਉਂ ਗੜਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਮੀਤੋ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਭੜਕ ਪਏ। ਉਹ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਛੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਰੂ ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਭੁੱਲੇ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ।

ਗਾਰੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਬੋਲਦਾ, ‘‘ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਂ… ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਚਤੁਰ… ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ’ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ… ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਆ… ਸਾਕ ਐਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ!’’ ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਕ ਆਉਂਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ।

ਉਹ ਪੂਰਾ ਧੜਾ ਗਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਜਗਤਾ ਤੇ ਭਗਤਾ ’ਕੱਠੇ ਹੀ ਬੋਲੇ, ‘‘ਗਾਰੀ ਬਈ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਸਾਕ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ?

ਕੋਈ ਅੱਗ ਫੱਕੇ ਅੰਗਿਆਰ ਹੱਗੇ… ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ… ਐਵੇਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾਂ ਤੂੰ…’’

ਗਾਰੀ ਜਗਤੇ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਬਈ ਭਗਤਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਈਂ… ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਕਰ… ਬਈ ਭਗਤੇ ਜਗਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਜੁ ਵੰਡਵੀਂ ਆਂ… ਹੱਦ ਈ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵਾਲੀ।’’

‘‘ਓਏ ਅਹਿਮਕਾ ਪੂਰਨ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਵਾੜਿਆ… ਦੇਖੀਂ ਲੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ…’’

ਤੇ ਇਉਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਗਾਰੀ ਸੀ ਫਿੱਟਣੀਆਂ ਦਾ ਫੇਟ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਅੜਿੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ।

ਗਾਰੀ ਇਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੂਨੇ-ਪੱਤਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਏਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ… ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ। ਇਕ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਭਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡੂਨੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੁੱਫੜ ਬੇਲੀ ਕੋਲ ਆਏ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਦਾ।

ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਰਚ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਗਾਰੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਘਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿਲਕਣ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਾਨੇ ਛਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਤੀਲ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਧੰਨੋ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਆ ਬੈਠਦਾ।

ਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਗਾਰੀ ਡੂਨਿਆਂ ਦੇ ਗੱਠੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਾਦਰ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ, ਪੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਗਠੜੀ ਲਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਅਮਾਮ ਨਾਸਰ ਤਕ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇਕੋ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲ ਡੂਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਦਰ ਝਾੜ ਕੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਝੱਗੇ ਹੇਠਲੀ ਫਤੂਹੀ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਪੀਰ ਮਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਪੈਸੇ ਜੇਬ੍ਹ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਦਾ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗਾਰੀ ਗਈ ਰਾਤ ਤਕ ਦਲੀਪੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ, ਤਾਰੇ ਤੇ ਘੁੱਡੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਾਰੀ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵੈਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਮੁਕਰੀ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਏਧਰ-ਓਧਰ ਕਰਕੇ ਗਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ।

ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਯੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈਨੀ, ਪੁਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਉਹ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਮੁਨਸ਼ੀ… ਪਰ ਉਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਕੰਗਰੌੜ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ।

ਇਕ ਦਿਨ ਗਾਰੀ ਦੀ ਝੋਟੀ ਨੇ ਕਿੱਲਾ ਪੁਟਾ ਲਿਆ। ਗਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਝੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗਲ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਸੀ… ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾਂ ਐਦਾਂ… ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸੀਰਮੇ ਨਾ ਪੀ ਗਿਆ ਤਾਂ…’’ ਝੋਟੀ ਨੇ ਗਾਰੀ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਖੜ੍ਹੇ ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਪਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਰੀ ਵੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਵਗਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਝੋਟੀ ਟਿੱਬੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਆ ਖੜ੍ਹੀ… ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੜਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਬੇਰੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲਾਲੂ ਨੇ ਬੁੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਲਕਣ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਬੀਬੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤਾਈ ਪੁੰਨਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮਤਾਂ ਝੋਟੀ ਤੁਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਦ ਤਕ ਝੋਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਗਾਰੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਧੌਣੋਂ ਸੰਗਲ ਤੋਂ ਆ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਗਾਰੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬੁੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਝੋਟੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਰੀ ਇਕਦਮ ਹੁਣ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

‘‘ਭਾ ਕਾਇਮ ਹੋ… ਸੁਰਤ ਕਰ… ਕੁਸ਼ ਨੀ ਹੋਇਆ… ਭਾਬੀ ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਲਿਆਓ… ਘੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆਓ…’’ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲੂ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਟਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

‘‘ਮਾਰਤਾ ਓਏ ਏਸ ਨੇ… ਲਾਲੂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ… ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕੱਖ ਨੀ ਬਚਿਆ,’’ ਗਾਰੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਧੰਨੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲੂ ਲੈ ਆਈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਚਾਰ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਗਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧੰਨੋ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੀ, ‘‘ਲੈ ਲਾਲੂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ… ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆਂ… ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਖੇਖਣ।’’

‘‘ਲਓ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ… ਓਏ ਇਹ ਰੰਨ ਮੇਰੀ ਖੇਖਣ ਈ ਦੱਸਦੀ ਆ… ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਈ ਜਾਂਦਾ,’’ ਬੋਲਦੇ ਗਾਰੀ ਨੇ ਹਥਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਵਗਾਹ ਕੇ ਖੂਹੀ ਦੀ ਮੌਣ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ।

