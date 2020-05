ਚੱਕਰਵਿਊ Posted On May - 24 - 2020 ਗੁਰਮੀਤ ਆਰਿਫ

ਕਥਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਡੋਰ ਬੈੱਲ ਵੱਜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਯਕਦਮ ਦੀਵਾਰ ਘੜੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਟਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਹ ਬੇਤੁਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ‘‘ਹਾਂ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਆਗੀ ਜਾਗ।’’

ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਫੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ’ਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਹਰ ਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬਲਦ ਲਗਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਙਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਘਰੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਏਸ ਉਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਲਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਊ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਐੱਮ.ਏ., ਬੀ.ਐੱਡ. ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। … ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹਾਂ।

ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੀ.ਏ. ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਇਕਲਾਪਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਾਈਲੈਂਸ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੱਸੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਨੌਂ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰ ਬੈੱਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੂਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਛਾਂ ਵਿਚਦੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ।

ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਮੀਤੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ‘‘ਚੱਲ ਉਏ ਛੋਟੂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲਈ ਡਬਲ ਟਿੱਕੀ ਆਲਾ ਬਰਗਰ ਲਾ ਦੇ ਇੱਕ।’’ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਰਮੇਂ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਪੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਰਗਰ ਨੂਡਲ ਤੇ ਮੰਚੂਰੀਅਨ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

ਛੋਟੂ ਨੇ ਨੈਪਕਿਨ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਰਗਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਜਗਤਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਗਲ ’ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਟਾਈ ਹਵਾ ’ਚ ਲਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਗਤਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਗਲ ’ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਟਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬੈਗ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁੱਥਪੇਸਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਏ ਤੂੰ ਕਦੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਲਿਆਂ ਆਂਗੂੰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਨੈਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨ੍ਹੀਂ ਲੱਗਦੇ?’’ ‘‘ਟਾਰਗੇਟ ਵੀਰੇ ਟਾਰਗੇਟ! ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਉਂ ਈ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਜੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ! ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜੋ ਛੇਤੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਈਏ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੀ ਅਸ਼ਟੰਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਭਰਾਵਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਲਦ ਵਰਗੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਐ। ਨਾ ਫਾਲਤੂ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਹਲ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਮਝ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂ।’’ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਤਰਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ।

ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਅਸ਼ਟੰਡ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੌਰਮਲ ਡਰੈੱਸ ਨਾਲ ਪੋਚਵੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਗਲ ’ਚ ਟਾਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ, ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਰ ਵਧੇ।

ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸਾਬ੍ਹ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਲਕਾਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਜਿਹੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕ ਚਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਲਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸਾਬ੍ਹ ਨਾਲ ਏਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥਾਣੇ ’ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੀਤੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ‘‘ਓਹ ਮਾਸਟਰਾ, ਇਉਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨ੍ਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਦੈਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਤੇ ਧਰੀ ਪਈ ਐ ਹੁਣ? ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਲੇਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ’ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਾਲ ਈ ਨੀ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੈ। ਮੈਂ ਕਰਾਉਨਾਂ ਤੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ… ਇਉਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਭੰਬੀਰੀ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ’ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਬਲਕਾਰੀ ਐਵੇਂ ਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ।’’

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਸਾਬ੍ਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਫਸਾ ਲਵੇ। ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨ੍ਹੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਸੁਰਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਖੇ ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਖੁਣੋਂ ਪਈ ਐ। ਬੱਸ ਥੋਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਬਾਈ। ਜਿਹੋ ਜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਦਿਉ। ਫੇਰ ਵੇਖ ਘੁੰਮਦੀ ਭੰਬੀਰੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਨਾ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਬਲਕਾਰੀ ਐਵੇਂ ਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ।’’ ਮੈਂ ਮਨ ’ਚ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ।

ਮਨ ’ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਬ੍ਹ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂ ਓਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਏਧਰ ਹੋਵਾਂ ਅੱਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਂਜ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ…। ਦੂਰੋਂ ਮੰਦਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਪਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੰਡਤਾਈ ਸਿੱਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੰਦਰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯ੍ਹਾਬਾਂ ਨਿੱਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਵਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕ … ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮੰਦਰ ’ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਚਾਟ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਓਏ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੇਵਾ ਟੂਵਾ ਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਂ।’’

ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ‘‘ਓਏ ਮਾਸਟਰਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਐ। ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨ੍ਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ ਅੱਜ ਤਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਨਾ, ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਐ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ।’’

ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਸੀ। ਬੀ.ਐੱਡ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਮੰਮੀ ਪਵਨ ਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ‘‘ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਉ। ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।’’ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਖ ਸੰਤੋਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਨ੍ਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।’’ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਐੱਮ.ਏ., ਬੀ.ਐੱਡ. ਹੈ। ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਢਿੱਡਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੈਂ ਹੰਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਘਰੇ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਾਂਹ ਧਰੀ ਫਿਰਨ ਬਈ ਵਿਆਹ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਉਹੀ ਰੱਟ ਬਈ ਜੇ ਨੂੰਹ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੂ। ਸਗੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ।

ਪਾਪਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਤਲਖ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ‘‘ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨ੍ਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਥੋਨੂੰ ਪਤਾ ਨ੍ਹੀਂ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਅਕਲ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਐ। ਕੋਈ ਘਰੇ ਨ੍ਹੀਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ।’’ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਲ ਖੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੂੰਹ ’ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੰਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਏਹੀ ਫ਼ਿਕਰ…।

ਮੰਦਰ ’ਚੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਗਲੀ ’ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਜਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ‘‘ਕੀ ਹਾਲ ਐ ਮਾਸਟਰ ਜੀ?’’ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਖੁਰਦਰੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅੱਟਣ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ।

‘‘ਕਿਵੇਂ ਐ… ਕੋਈ ਟੇਵਾ ਟੂਵਾ ਤਾਂ ਨ੍ਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ।’’ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ।

‘‘ਨਈਂ ਯਾਰ ਊਂ ਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਏਧਰ। ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਲੈ ਟੇਵਾ ਆਪਣਾ।’’

‘‘ਕਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੇਰੀ ਨੇ ਈ ਘਸਾ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੀ ਬਚਿਐ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉ ਥੋਡੇ ਵਰਗੇ ਤਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ।’’ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ।

ਨਾਜਰ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਏਸ ਪਛਾਣ ਨੇ ਨਾਜਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ’ਚ ਸਾਂਭ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, “ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਕਰੋ ਨਈਂ ਬੰਦੇ ਔਰ ਭੀ ਬਹੁਤ ਹੈਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਵੋ ਭੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਮਹਾਰੇ ਕਾਮ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ।’’

‘‘ਹੈ ਕੁੱਤਾ …। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੈਰ ਕੀ ਲੱਗਗੇ, ਸਾਡਾ ਈ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆਂ ਬਾਈ, ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਹੀ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਈ ਪੈਣੈ ਬਾਈ। ਆਖ਼ਰ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਲਣੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਕਿ ਨਈਂ।’’

ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਅਹੁਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਕਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨ੍ਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਅੜ ਗਈ, ‘‘ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪੋਸਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਚ! ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੈ। ਪਰ ਏਹ ਸਕੂਲ … ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਚੰਗੈ।’’

ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ’ਚ ਵੀ ਲੱਤ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ। ‘‘ਪਾਪਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖ਼ਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੈ।’’

‘‘ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਨ੍ਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਲਈ ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ, ਨਈਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਈ ਆਉਣੀ ਐਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨੈ ਏਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਈ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਚੰਗੈ।’’

ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੜਾਕ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਾੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ’ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਥੋਂ ਅੱਖ ਨ੍ਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਬ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਛੱਡ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਪਈ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੌਣ? ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਬਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜੋ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਲਕਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਬਚੀ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਨੇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੰਘਿਆ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰਾਤੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ…। ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਹੈ। … ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਡਾਇਰੀ ਉਪਰ ਈ ਸਿਰ ਸੁੱਟੀ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਰ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਨਾ ਲਹਿ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਿੱਲਜੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਧਾਹ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਘ ’ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਐ …ਪਾਪਾ!

‘‘ਹੂੰਅ।’’

ਉਹ ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਉੱਠ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ’ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਜਾ ਪਏ ਨੇ।

