ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 12 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 114 Posted On May - 5 - 2020 ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧ ਕੇ 114 ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ 12 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਮਰੀਜ਼ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ, 2 ਸੈਕਟਰ 30 ਅਤੇ 1 ਮਰੀਜ਼ ਧਨਾਸ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।

