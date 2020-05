ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ Posted On May - 14 - 2020 ਪੇਈਚਿੰਗ, 13 ਮਈ

ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਗੌਂਗ ਤਸੋ ਲੇਕ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ‘ਗੁੰਝਲਦਾਰ’ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਪੀਐੱਲਏ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ‘ਗਸ਼ਤ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜ਼ਾਓ ਲਿਜਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾਨ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ। ਜ਼ਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਚੀਨੀ ਜਵਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਪੀਟੀਆਈ

