ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ

ਕਨਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈੱਟ) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਾਨ ਉਪਰ ਕਰੋਨਾ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਕੈੱਟ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਾਰਤੀਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ‘ਪੈਰਾਡਾਈਮ’ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।

