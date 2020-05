ਚਾਹ…! ਸੁਆਹ…!! Posted On May - 17 - 2020 ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ

ਮਜ਼ਾ-ਬੇਮਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ’ਚ ਕੁਤੀੜ ਹਿਣਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ’ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਉਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੈ। ਦੁੱਖ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹ ’ਚ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ੇਰ ਪੂਛ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਘਿਣ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੁਤੀੜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਹੈ। ‘ਅਰੇ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਮਾਧੋ, ਯੇ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਏਂ ਹੈਂ। ਇਨਕਾ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹ ਤੇਰੀ ਬਹਨ ਕਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਥ੍ਰੀ ਡੀ ਬਨਾਯਾ ਹੈ ਇਨਹੇਂ। ਇਸੀ ਵਜਹ ਸੇ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈਂ।’ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਬਸਰਡ ਹੈ। ਊਲ ਜਲੂਲ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਈ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਮਣੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ।

ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਲਲਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਰੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਾਟਾਂ ਨਾਲ ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਛਾਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੈਣਕ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਚਾਦਰਾਂ ਰੰਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੇਚਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰੀ। ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਵੀ। ਪਰ ਏਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਰੌਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਅਲੀਪੁਰ, ਰਹੀਮਪੁਰ, ਉਸਮਾਨਪੁਰ, ਖੁਰਲਾ ਕਿੰਗਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ। ਦੁਆਬਾ ਜਿਉਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸੁੱਟਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹਿੱਕ ’ਤੇ ਤੱਕੜੀ ਦਾ ਛਾਬਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ।

‘‘… ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਈ ਨਹੀਂਂ…! ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਈ ਗਵਾਚਿਆ ਐਂ..। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਨੇ ਆਂ… ਜੇ ਨਾ ਆਈਏ ਤਾਂ ਨਿਹੋਰੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਚਾਹ ਠੰਢੀ ਕਰਵਾ ਲਈ…। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਤੈਂ ਗੱਲ..?’’ ਗੀਤਾ ਐ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਐ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹਾਤੇ ਬਗੈਰ ਰਸੋਈ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ…। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਖਾਨਿਓਂ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਚੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਪੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹਾਤੇ ਬਗੈਰ ਰਸੋਈ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਸੱਸ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ‘‘ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਐ… ਜਿਹਨੇ ਪੀਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰੋ…!’’ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹ ਚੁੱਕੀ। ਠੰਢੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗਰਮ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੰਢੀ ਚਾਹ ਸੰਘ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਐ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਝ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਗੁੱਝੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਅਗਾਂਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸੀ: ਅਮੀ ਚੰਦ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਠੌਤੀ ’ਚੋਂ ਆਸਮਾਨ ’ਚ ਉੱਡਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਠੌਤੀ ’ਚ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨ ਸੀ। ਆਸਮਾਨ ‘ਚ ਕਬੂੂਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਖੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ। ਅਮੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਲਾਖੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾ। ਕਾਰਨ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਮੁੜ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੂਫ਼ੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ’ਚੋਂ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਮੁਸਲਿਮ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੱਥੀ ਰੋਟੀ ਵੇਲੇ ‘ਬਿਸਮਿੱਲਾ’ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ‘ਬਰਕਤ’ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਦੌੜਾਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦੇ ਸੁੜਾਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ…? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ-ਅੱਧ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਚਾਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਾਰ, ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਏਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ…! ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ’ਚ ਚਾਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ…! ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦਾ ਹਾਂ… ਹਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ/ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਯਹਾਂ ਚਾਏ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਨਤੀ’ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ…? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਾਣੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਾਣੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ‘ਯਹਾਂ ਚਾਏ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਨਤੀ’, ਇਹੀ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ‘ਚਾਏ’ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਾਫਰੀਕਲੀ ਏਨਾ ਸਸ਼ਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਾਨ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਪਏ ਤੋਤੇ ’ਚ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹਰਲੀਨ ਸੋਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਚਾਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ! ਸੰਪਰਕ: 94176-58139

