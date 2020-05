ਚਰਚਿਤ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਬਲਵੰਤ ਗਿੱਲ Posted On May - 16 - 2020 ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਸਲ ਬਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਬੋਹਨੇ ਵਾਲਾ ਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਇਕ ਵੀ। ਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਗਾਇਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 1958 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਨਾ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਵਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਬਲਵੰਤ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਮਨ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਤਾਦੀ-ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਬਲਵੰਤ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ, ਸੋਧ, ਵੰਨਗੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਕ ਬਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। 1983 ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਗਿਲੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਦੋ ਗੀਤ ਯਮਲੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਯਮਲਾ ਤੇ ਯਮਲਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ ‘ਜਵਾਨੀ ਵੇਖੀ ਰੁਲਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਵਰਨ ਲਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਐੱਚ.ਐੱਮ.ਵੀ. ਕੰਪਨੀ ’ਚ ‘ਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ’, ‘ਫਤਿਹ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸਿੰਘ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ’ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਏ। ਜਸਵੀਰ ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਖੇਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ‘ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜ ਬੱਲੀਏ’ ਦੋਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੀਤ (ਦੋਗਾਣੇ) ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਦੋਗਾਣਾ ‘ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਆਈ ਨੀਂ…’ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜੋ ਦੋਗਾਣਾ ਜੋੜੀ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸੁੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਵੱਜਿਆ।

ਬਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗੀਤਾਂ (3600) ਵਿਚੋਂ 92 ਗੀਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਸਦੇਵ ਯਮਲਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੀ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ, ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ-ਸੁਖਵੰਤ ਸੁੱਖੀ, ਹਰਪਾਲ ਠੱਠ੍ਹੇਵਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਮੀਨੂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਬੰਟੀ ਡਾਲੇਵਾਲਾ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਹਜ਼ਰਾਵਾ ਵਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਆਏ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਬਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਗੀਤ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਇਕਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।’ ਉਸ ਦੀਆਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਈ ਚਤੂਰ ਸਿੰਘ ਹੇਠਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਰਮਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ‘ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਵੇ’ ਹੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਗਿੱਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ) ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਬੀਤਿਆ। ਸੰਪਰਕ: 98146-07737

