ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ Posted On May - 30 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਮਈ

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੇ ਅਗਾੜਾ ਪਿਛਾੜਾ ਜ਼ੋਨ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ| ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਜ਼ੋਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਤੇ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਓਬਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੰਦਪੁਰ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਰੁੜੇਆਸਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ| ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਫਤਰ ’ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ|

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

Both comments and pings are currently closed.