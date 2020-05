ਘਰ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ Posted On May - 24 - 2020 ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ

ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਮਈ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰੀਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਛੱਤ ਉਪਰ ਪਲੱਸਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਗ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

