ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ Posted On May - 1 - 2020 ਜੇ.ਬੀ. ਸੇਖੋਂ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 30 ਅਪਰੈਲ

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਾ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਟੈਂਪੂ ਦਾਖਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧੇ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਖੂਬ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਢਵਾਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਏ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਉਧਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ, ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਉਬਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਉਬਰ ਦੇ ਐਪ ਤੋਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

