‘ਗੂਗਲ’ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿੱਤਰਿਆ Posted On May - 30 - 2020 ਸਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, 30 ਮਈ

ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਔਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੀਟ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਫੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੇ ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਐਪ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 900 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਟੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਆਪਣਾ ‘ਜੀ ਸੂਟ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਟੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟੀਚ ਫਰਾਮ ਹੋਮ’ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।

