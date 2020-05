ਗੁਰਬਤ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹੈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥੂਵਾਲੀਆ Posted On May - 4 - 2020 ਗੁਰਜੰਟ ਕਲਸੀ

ਸਮਾਲਸਰ, 3 ਮਈ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਠੰਡੀਆਂ ਯੱਖ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਾਤਰ, ਲੇਖਕ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਨੱਥੂਵਾਲੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਗਾਲੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਡਰਾਮੇ, ਨਾਟਕ, ਗੀਤ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਨੱਥੂਵਾਲਾ ਗਰਬੀ (ਮੋਗਾ) ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਉਮਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥੂਵਾਲੀਆ ਹੁਣ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹਨ।

ਅੱਜ ਜਦ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਭਲੂਰੀਆ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਭਲੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਖੂੰਜੇ ਪੰਡ ਕੁ ਭਰ ਪਏ ਕਣਕ ਸਿੱਟੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰੰਨਵਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

